Decisão na Supercopa e clássicos: confira a agenda do Palmeiras no mês de fevereiro

Depois disso, o Palmeiras tem dois jogos fora de casa. No dia 12, pega o Santo André, no Estádio Bruno José Daniel, às 19 horas (de Brasília) e depois, no dia 15, duela com o São Bernardo, no Estádio Primeiro de Maio. Então, no dia 18, acontece o primeiro Derby de 2024. O Verdão recebe o Corinthians, pela nona rodada do Estadual.

Já no dia 21, o Palmeiras duela com a Portuguesa em partida atrasada da quinta rodada do Paulista, adiada para o Alviverde por conta do jogo da Supercopa. Por fim, para encerrar o mês, a equipe de Abel Ferreira enfrenta o Mirassol, no dia 24, às 18 horas.

Os duelos do Palmeiras como mandante inicialmente estão marcados para acontecer no Allianz Parque, mas devido à polêmica no gramado, devem ter seus locais reajustados.

Veja todos os jogos do Palmeiras em fevereiro:

Palmeiras x São Paulo, 4 de fevereiro de 2024 (Supercopa do Brasil)



Palmeiras x Ituano, 8 de fevereiro de 2024 (6ª rodada do Paulista)