De virada, Fluminense goleia Bangu com dois de Arias e é líder isolado do Carioca

O jogo

O Fluminense começou a partida pressionando o Bangu. Os tricolores quase marcaram aos dois minutos, quando os visitantes erraram na saída e a bola chegou em Cano. O atacante se esticou, mas mandou pela linha de fundo. Depois, o argentino desperdiçou mais uma oportunidade ao finalizar sobre o travessão.

Com o passar do tempo, o Bangu conseguiu avançar com qualidade. Tanto que Bruno arriscou de fora da área e obrigou Fábio a fazer grande defesa. O lance animou os visitantes, que abriram o placar aos 34 minutos. Fábio saiu errado a bola e viu Adsson mandar de muito longe, encobrindo o goleiro tricolor.

O Fluminense aumentou a intensidade após o revés. A equipe tricolor teve nova chance com Cano. Desta vez, o argentino cabeceou para fora. Depois, Thiago Santos cabeceou para a defesa de Gabriel Leite.

Nos minutos finais, os tricolores seguiram na pressão. O Tricolor quase empatou já nos acréscimos, quando Keno acertou o travessão. Assim, o Bangu segurou o resultado até o intervalo.

No segundo tempo, o Fluminense voltou buscando o empate. Primeiro, Renato Augusto assustou em chute de fora da área. Só que aos quatro, os tricolores marcaram com Keno. O atacante aproveitou cruzamento e cabeceou por baixo da perna do goleiro Gabriel Leite.