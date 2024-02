Cruzeiro empresta zagueiro Lucas Oliveira ao Valladolid até o meio do ano

O Cruzeiro anunciou o empréstimo do zagueiro Lucas Oliveira, de 27 anos, ao Real Valladolid, clube que disputa a Segunda Divisão do Campeonato Espanhol. O empréstimo é valido até junho, quando termina a temporada europeia.

O lado espanhol vê o zagueiro como possível reposição a Gustavo Henrique, que assinou com o Corinthians em janeiro. A última partida que Lucas Oliveira disputou foi contra o Fortaleza, no dia 18 de novembro do ano passado, pelo Brasileirão.