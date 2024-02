Corinthians entra em acordo com a PixBet após Justiça bloquear contas do clube; veja detalhes

Contrato com VaideBet não passou pelo compliance do clube

A Gazeta Esportiva apurou que o contrato do Corinthians com a VaideBet não passou pelo sistema de compliance que fora implantado no clube no segundo semestre de 2021.

À época, a reportagem fez contato com a assessoria de imprensa da atual administração do Corinthians, liderada pelo presidente Augusto Melo, para esclarecer o motivo do contrato da VaideBet não ter passado pelo crivo do compliance instalado no clube. A resposta veio em nota à Gazeta Esportiva: "O contrato passou pelo processo de compliance realizado pelo próprio departamento jurídico do Corinthians".

A assessoria confirmou, em seguida, que o compliance citado refere-se a uma avaliação feita pelos novos membros do departameto jurídico, sem a utilização do sistema de compliance ativo no clube neste momento.