Corinthians abre venda de ingressos para jogo contra o Novorizontino; veja valores

O Corinthians abriu a venda de ingressos para o jogo contra o Novorizontino, que ocorre neste domingo, pela quinta rodada do Campeonato Paulista, na Neo Química Arena. A bola rola a partir das 11h (de Brasília) da manhã.

Os valores das entradas variam entre R$ 22, no setor Norte, para membros do plano Minha Vida, e R$ 250, no Oeste Inferior Lateral. A comercialização dos bilhetes será feita apenas por meio da internet, sem bilheteria física. Somente os sócios-torcedores do clube podem comprar os ingressos neste momento.

Ainda terão cinco etapas de pré-venda, atendendo todos os planos do Fiel Torcedor, até o início da distribuição para o público geral. Se restarem entradas, elas serão vendidas para os torcedores não sócios a partir desta sexta-feira, às 15h (de Brasília).