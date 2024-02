Confira os números de Luiz Henrique, recém-contratado pelo Botafogo, em sua passagem pelo Betis

O atacante brasileiro Luiz Henrique, de 23 anos, anunciado pelo Botafogo nesta quinta-feira como a contratação mais cara do futebol brasileiro (106 milhões de reais) segundo o jornalista Fabrizio Romano, com contrato válido até o fim de 2028, estava atuando no Betis, da Espanha, onde chegou no mês de agosto de 2022. Desde então, segundo o Sofascore, o atleta disputou 64 partidas (38 de titular), marcando quatro gols e dez assistências.

Dos 64 duelos, 21 foram na atual temporada (11 de titular), na qual balançou a rede uma vez e deu três passes para gol, além de 12 grandes chances criadas.