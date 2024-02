Com time reserva, Brasil é derrotado pela Venezuela e perde 100% de aproveitamento no Pré-Olímpico

O jogo

O primeiro gol do confronto foi venezuelano - e saiu aos 10 minutos. Ortega recuperou no meio-campo e tocou para Martínez. O camisa 17 deu um lindo passe de calcanhar para Telasco Segovia, que invadiu a grande área e bateu na saída de Matheus Donelli.

Com o gol, a Seleção até tentou criar chances, mas não conseguiu crescer no jogo. E foi com 30 minutos que a Venezuela ampliou com um golaço. Após lançamento, a zaga brasileira tentou afastar, mas Segovia ficou com ela e driblou Lucas Fasson. O jogador chutou rasteiro no cantinho de Donelli para fazer seu segundo gol no jogo.

Com 33 minutos, o goleiro brasileiro salvou o que seria o terceiro gol da Venezuela. Rivas subiu mais alto que a zaga do Brasil e cabeceou para o gol, mas Donelli impediu o terceiro gol no reflexo ao fazer grande defesa.

Aos 41 minutos, foi a vez de Lucas Fasson salvar o Brasil. Martínez passou pela zaga brasileira, invadiu a grande área e driblou Matheus Donelli, finalizando ao gol. O defensor brasileiro, porém, chegou mais rápido e mandou pela linha de fundo.