Com Joselu inspirado, Real Madrid vence e assume a liderança do Espanhol

Nesta quinta-feira, em jogo atrasado pela 20ª rodada do Campeonato Espanhol, o Real Madrid venceu o Getafe por 2 a 0. O confronto ocorreu no Coliseum Alfonso Pérez, e Joselu fez os dois gols da partida.

Agora, ambas equipes completam 22 partidas na competição. O Getafe permanece na 10ª colocação, com 29 pontos. O Real Madrid, por sua vez, soma 57 e assume a ponta isoladamente, ultrapassando o Girona, que tem 55.

No domingo, o Getafe visita o Real Betis, pela 23ª rodada do Campeonato Espanhol. às 14h30 (de Brasília). Já o Real terá pela frente o clássico contra o Atlético de Madrid, no Santiago Bernabéu, às 17h de domingo.