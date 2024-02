Com Cristiano Ronaldo na torcida, Talisca faz três e Al-Nassr goleia time de Messi

Sem Cristiano Ronaldo e com Messi no banco de reservas, Al- Nassr e Inter Miami realizaram amistoso de pré-temporada, na tarde desta quinta-feira (1), na Kingdom Arena, em Riade, na Arábia Saudita. Com três gols de Anderson Talisca, um de Laporte, um de Otávio e um de Mohammed Maran, os donos da casa golearam por 6 a 0.

Em recuperação de lesão, o astro português sequer foi relacionado, mas esteve presente nas tribunas do estádio para acompanhar a equipe. Por sua vez, o craque argentino foi a campo apenas nos minutos finais do segundo tempo.

Agora, o Al-Nassr volta a campo na próxima quinta-feira (8), às 15 horas (de Brasília), quando faz clássico saudita contra o Al-Hilal, de Neymar, em mais um amistoso. Já o Inter Miami enfrenta um selecionado de atletas que atuam em Hong Kong, neste domingo (4), a partir das 5 hora, no Hong Kong Stadium.