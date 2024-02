Chelsea define novo empréstimo do volante brasileiro Andrey Santos

Andrey Santos has joined French club RC Strasbourg on loan until the end of the season. ??

? Chelsea FC (@ChelseaFC) February 1, 2024

Pelo clube da Inglaterra, Andrey disputou apenas dois jogos, com nenhuma participação em gol. No futebol francês, o volante espera ter mais espaço para no futuro ser uma opção para o Chelsea.

No momento, o atleta está com o Brasil na disputa do Pré-Olímpico, na Venezuela. Peça chave da equipe de Ramón Menezes, ele ajudou na classificação para o quadrangular final na missão por uma vaga nas Olimpíadas.

Além do futebol europeu, Andrey Santos também atuou pelo Vasco, clube que o revelou, em solo brasileiro. O Chelsea desembolsou em torno de 12,5 milhões de euros (R$ 68,8 milhões na cotação atual) para tirá-lo do time carioca.