Casemiro comete pênalti, mas United marca no fim e vence o Wolverhampton pelo Inglês

Nesta quinta-feira, o Manchester United ganhou do Wolverhampton por 4 a 3, no Molineux Stadium, pela 22ª rodada do Campeonato Inglês. Apesar do pênalti cometido por Casemiro, os visitantes marcaram no fim e venceram o duelo.

Agora, o United está na sétima colocação do torneio, com 35 pontos, oito a menos que o Tottenham, primeiro clube na zona de classificação da Champions. Já os mandantes ocupam a 11ª posição, com 29.

Na próxima rodada, o Manchester United encara o West Ham, no domingo, às 11h (de Brasília), no Old Trafford. O Wolverhampton, por sua vez, terá pela frente o Chelsea, na mesma data e horário, no Stamford Bridge.