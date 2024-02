Carlos Belmonte, diretor de futebol do São Paulo, destaca sucesso da gestão de Casares contra o Corinthians

Nesta quarta-feira, o diretor de futebol do São Paulo, Carlos Belmont, através de suas redes sociais, destacou a gestão de Casares diante do rival Corinthians, descrevendo, em números, o antes e o depois de assumirem o clube, ainda em 2o21.

"Desde que assumimos o futebol do São Paulo jogamos contra o Corinthians 6 vezes na casa deles. Foram 1 vitória, 4 empates e 1 derrota. Antes de assumirmos haviam sido 13 jogos, com 3 empates e 10 derrotas. No Morumbis, desde que chegamos, foram 7 jogos, com 5 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Vamos por mais!!!", publicou Carlos Belmont.