Carille mostra incômodo com 1º tempo do Santos, mas valoriza vitória e início de Paulistão

O Santos venceu o Água Santa por 1 a 0 nesta quarta-feira, fora de casa, pela quarta rodada do Campeonato Paulista. Na visão do técnico Fábio Carille, o Peixe não jogou bem. O comandante mostrou incômodo com a atuação do clube no primeiro tempo e revelou que pensou em fazer várias mexidas no intervalo.

"Eu não gostei nada do nosso primeiro tempo e tive vontade de mexer no intervalo, mas tentei trazer eles pra cima. Eles queriam, mas o corpo não estava respeitando. Pensei em fazer quatro de uma vez só, para ter mais energia e qualidade, mas fiz duas e depois mais duas, pensando no cansaço", disse.

O treinador, contudo, celebrou o resultado e valorizou o início de competição do Alvinegro Praiano.