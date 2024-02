Carille elogia elenco do Santos e crê em "resposta melhor" a partir do jogo contra o Corinthians

O comandante ainda refutou a ideia de que o grupo alvinegro seja curto. Ele salientou que há jogadores de diferentes características para as mesmas funções e frisou que é preciso tempo para que todos estejam no auge.

"Não considero o elenco curto. Vejo que o grupo está bem equilibrado, laterais com características diferentes, temos conversado com todos e feito exames diários com todos. Estamos dando confiança, muitas vezes o timing não está legal por uma questão do tempo entre os jogos. Não gostaria de ter colocado o Giuliano no jogo, mas precisamos. Quanto mais isso acontecer (rodagem), melhor para nós", declarou.

Com a vitória sobre o Água Santa, nesta quarta-feira, o Santos segue na liderança do grupo A, agora com nove pontos, seis a mais que a Portuguesa, que está em segunda.

O Peixe volta a campo no domingo, quando recebe o Guarani na Vila Belmiro, às 18 horas (de Brasília), pela quinta rodada do Paulistão.