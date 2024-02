Brasil se despede dos Jogos Olímpicos de Inverno da Juventude com avaliação positiva

Os últimos integrantes da delegação brasileira nos Jogos Olímpicos de Inverno da Juventude de Gangwon 2024 deixam a Coreia do Sul neste sábado, com a missão de dever cumprido. O País conquistou a primeira medalha olímpica da história em esportes de inverno, com o bronze de Zion Bethonico no snowboard cross, entre outros resultados positivos.

A equipe mista de curling derrotou a Alemanha por 6 a 4 e conseguiu a primeira vitória olímpica da modalidade. O Brasil ainda somou quatro top 10 no bobsled, na patinação velocidade em pista curta e no skeleton - com três atletas distintos: Luis Filipe Seixas, Eduardo Strapasson e Lucas Koo (em duas provas).

"A cada nova edição de Jogos Olímpicos de Inverno, conseguimos superar nossas marcas anteriores e estabelecemos novos parâmetros de sucesso. A medalha do Zion foi a coroação de um trabalho que vem sendo muito bem desenvolvido nos últimos anos pelas Confederações Brasileiras de Desportos no Gelo e na Neve, em sintonia com COB", disse Rogério Sampaio, diretor-geral do Comitê Olímpico do Brasil (COB).