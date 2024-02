Botafogo empresta Segovinha para time de Textor na Bélgica; veja detalhes

?? https://t.co/YBIvKP4ioc pic.twitter.com/wbeJrry6MV

? RWDM (@RWDMolenbeek) February 1, 2024

Essa não é a primeira ida de um jogador do clube carioca para o RWD Molenbeek. Além do paraguaio, Carlos Alberto e Philipe Sampaio integram o elenco comandado por Cláudio Caçapa, que chegou a treinar a equipe brasileira durante o Brasileirão do ano passado.

Vice-líder do Carioca, o Botafogo enfrenta o Nova Iguaçu pela sexta rodada do torneio. O confronto está marcado para ocorrer às 16h (de Brasília) desse sábado, no Nilton Santos.