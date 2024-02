Bonucci e Juventus fazem as pazes após briga judicial

Nesta quinta-feira a Juventus informou que o zagueiro Bonucci, ídolo do clube italiano, desistiu do processo arbitral contra a equipe. A disputa judicial surgiu após a exclusão do capitão da Juventus do elenco.

Confira a nota na íntegra:

"Leonardo Bonucci desistiu do processo arbitral contra a Juventus FC, que aceitou a desistência. Isto resolve definitivamente a disputa, sem consequências financeiras. Juventus e Leonardo Bonucci estão plenamente satisfeitos com o desfecho desta questão, que deixa intactos os momentos vitoriosos e a conexão construída ao longo dos anos."