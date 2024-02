Corinthians: Augusto Melo erra duração de contrato e gera atrito com parceiro

No dia 18 de janeiro, durante o programa Jogo Aberto, Augusto Melo revelou os valores do contrato firmado pelo Corinthians com a Brax, empresa do ramo publicitário e que gerencia as placas que exibem marcas nas margens do campo da Neo Química Arena. Na ocasião, o presidente do Timão anunciou o valor de R$ 240 milhões pelo período de cinco anos, o equivalente a R$ 48 milhões por temporada.

Entretanto, a Gazeta Esportiva teve acesso ao documento assinado pelo clube com a empresa e constatou que o acordo é diferente do que foi anunciado pelo mandatário, ao vivo.

Corinthians e Brax consumaram parceria no fim de 2023 com validade até o fim de 2029. Portanto, são seis anos de vínculo, e não cinco.