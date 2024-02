Árbitro anunciará decisões do VAR ao estádio na Supercopa

A CBF anunciou, na tarde de hoje (1), uma novidade em relação à arbitragem para a Supercopa de 2024, que será disputada entre Palmeiras e São Paulo. O árbitro da partida, Bráulio da Silva Machado, vai explicar as decisões revisadas pelo VAR aos torcedores presentes no Mineirão, em Belo Horizonte (MG).

"Vamos inaugurar essa ferramenta de transparência. A gente entende que é um passo a mais, já trabalhamos com o telão ao vivo das revisões, com as linhas virtuais no telão e na televisão. As decisões que os árbitros tomarem através do VAR, assim como já foi feito nos Mundiais de Clubes da Fifa, os árbitros vão anunciar as suas decisões", disse Wilson Seneme, presidente da Comissão de Arbitragem da CBF.

"A gente entende que é um avanço muito grande. Quem está no campo precisa saber. É um respeito para quem está nas arquibancadas e para quem está assistindo pela televisão. É esclarecedor e dá mais credibilidade para a figura do árbitro. Além da transparência, revelar as decisões, eu acho que humaniza a figura do árbitro e dá a ele o poder de explicação para que as pessoas entendam desde quando ele toma a decisão final", acrescentou o profissional.