América-MG anuncia contratação do zagueiro Talisca, do Palmeiras, por empréstimo

O zagueiro Talisca, atleta do sub-20 do Palmeiras, irá reforçar o América-MG. O clube mineiro anunciou a contratação do jogador, por empréstimo, até 15 de julho deste ano, com possibilidade de extensão até 30 de novembro de 2024.

O Coelho ainda terá a opção de compra de 50% dos direitos econômicos do jogador de 20 anos por um valor já fixado. Talisca já treina no CT Lanna Drumond junto com o restante do elenco comandado por Cauan de Almeida.