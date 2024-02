Alvo do Vasco, meio-campista Galdames já se despede do Genoa

Galdames protagonizou boa passagem pelo Vélez Sarsfield. No entanto, com a camisa do Genoa, não teve o mesmo destaque e, recentemente, vinha atuando pouco. No futebol italiano, o atleta fez 21 partidas, marcou um gol e distribuiu duas assistências.

Além de Galdames, o Vasco também deve confirmar a chegada de Juan Sforza, que defendia o Newell's Old Boys e está com a seleção argentina na disputa do Pré-Olímpico.