Abel elogia atuação de jovens do Palmeiras e aponta possível substituto de Veiga: "Espetacular"

"Estamos todos juntos. O setor que temos do jeito que gosto que é com dois jogadores por posição para disputar é no meio-campo. Está top. Se conseguirmos trazer um 10 para se o Veiga for para a Seleção, que possa ter uma boa alternativa. Vamos ver. Tem sido sempre nosso lema não olhar para os problemas, mas arranjar soluções", declarou.

O meia Jhon Jhon vem sendo opção frequente de Abel Ferreira no início dessa temporada e teve contra o Bragantino sua primeira oportunidade como titular no ano e atuou durante os 90 minutos. Nos jogos anteriores, contra Novorizontino, Inter de Limeira e Santos, foi opção do treinador durante o segundo tempo.

Por outro lado, Abel fez uma ressalva sobre a atuação de Luís Guilherme, que não obteve destaque no jogo. "Foi talvez um jogo que ele tenha estado menos inspirado, não porque ele não quis, mas se olharem a forma de defender do adversário, é fácil perceber porquê ele não teve tanto espaço. O jogador que ele estava a marcar tem anos a mais que ele. Ele e os outros têm que entender que acabou a base, não jogam mais contra garotos de 17 anos, jogam contra homens de 30", disse.

Com dez pontos, o Palmeiras ampliou a vantagem na liderança do Grupo B do Paulistão. Ponte Preta (5), Guarani (4) e Água Santa (4) completam a chave. O Verdão volta a disputar o Estadual no dia 8 de fevereiro, quando enfrenta o Ituano, pela sexta rodada. A bola rola às 21 horas (de Brasília), na Arena Barueri.

O foco do Palmeiras agora é a decisão da Supercopa do Brasil, que será no domingo, contra o São Paulo. A disputa do título começa às 16 horas, no Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte (MG).