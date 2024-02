Wolverhampton demonstra interesse para contratar Yuri Alberto

Apesar do interesse do clube inglês por Yuri Alberto, vale lembrar que, antes do início da temporada, a diretoria do Coririnthians prometeu para Mano Menezes, técnico da equipe, que não negociaria o atacante.

Além disso, em 2023, ainda na gestão do ex-presidente Duílio, o clube recusou a proposta do Al-Shabab, da Arábia Saudita, e do West Ham, também da Inglaterra, por Yuri Alberto.