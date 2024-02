Vitor Roque marca pela primeira vez, e Barcelona ganha do Osasuna pelo Espanhol

O Barcelona dominou as oportunidades criadas no primeiro tempo. Os mandantes apostaram nos cruzamentos para a área e passaram perto de marcar diversas vezes. Ainda assim, não conseguiram balançar as redes e a partida foi para o intervalo com o placar zerado.

O domínio do Barcelona só se converteu em gol aos 18 minutos do segundo tempo. Em uma jogada pela esquerda, João Cancelo cruzou com muita categoria, de trivela, para a primeira trave. O brasileiro Vitor Roque, que havia saído do banco pouco antes para substituir Fernán Torres, machucado, adiantou os marcadores e desviou de cabeça para o fundo das redes, 1 a 0.

Pouco depois, aos 22, a situação do Osasuna ficou ainda mais complicada. O zagueiro Unai García cometeu uma falta e recebeu seu segundo amarelo, deixando a equipe com um jogador a menos. O Barcelona chegou a marcar novamente, com Lewandowski, mas o tento foi anulado por impedimento.