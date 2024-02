Veja os oito times classificados para as quartas de final da Champions feminina e detalhes do sorteio

As principais surpresas foram reservadas para os dois últimos grupos. Na chave C, o Paris Saint-Germain empatou em pontos com o Ajax - ambos com 10. No entanto, a equipe francesa ficou com a liderança pelos critérios de desempate. Enquanto isso, Bayern e Roma deram adeus à Champions.

Por fim, o Chelsea garantiu o topo do Grupo D ao terminar a fase de grupos com 14 pontos. O Hacken avançou na segunda colocação, com 11. Decepção do torneio junto ao Bayern, o Real Madrid foi eliminado ainda na quarta rodada. O Paris FC, por sua vez, não conseguiu repetir o bom desempenho dos playoffs e também não avançou ao mata-mata.

Sorteio acontece na próxima terça-feira

O sorteio será realizado na próxima terça-feira na sede da Uefa, em Nyon, na Suíça. Os quatro primeiros colocados estarão no pote 1, enquanto os vice-líderes ficarão no pote 2.

Segundo as regras da federação, clubes do mesmo país poderão se enfrentar sem problemas nas quartas de final. A única restrição é que times do mesmo grupo não poderão se cruzar - ou seja, caso o Barcelona pegue o Benfica, por exemplo, o sorteio precisará ser refeito.