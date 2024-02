Tiago Nunes lamenta tropeço dentro de casa diante da Portuguesa no Carioca

No entanto, Tiago Nunes viu como positivo a criação de chances de gol.

"O que fiquei satisfeito é que criamos chances de gol e sofremos poucas. A gente teve sete chances de gol e sofreu uma, que se converteu em gol. A gente tem que focar em melhorar o aproveitamento ofensivo. É um período de testes, adaptações para que a gente tenha uma amostragem ampla do grupo para nos momentos decisivos da temporada", declarou.

O Botafogo volta a campo no sábado, quando encara o Nova Iguaçu, às 16:00 (de Brasília), no Estádio Valmir Campelo Bezerra, em Brasília, pela sexta rodada do Campeonato Carioca.