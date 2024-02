Suspenso, Alexander Barboza desfalca o Botafogo contra o Nova Iguaçu

O Botafogo ficou no empate com a Portuguesa-RJ, nesta terça-feira, no Nilton Santos. O resultado pode fazer os alvinegros saírem da zona de classificação para as semifinais do Campeonato Carioca.

Para piorar, o zagueiro Alexander Barboza será desfalque na próxima rodada. Isso porque o defensor recebeu o terceiro cartão amarelo e terá que cumprir suspensão.

Mais uma vez, o técnico Tiago Nunes colocou em campo a base da equipe titular para a temporada. Mesmo assim, o time voltou a ter dificuldade na criação de bons lances.