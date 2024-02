Sporting anuncia contratação de meio-campista revelado pelo Valencia

Nesta quarta-feira, o Sporting anunciou a contratação do jovem meio-campista Koba Koindredi, de 22 anos, até 2028. O contrato do atleta ainda conta com uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros.

O jogador, que chega ao clube após defender o Estoril Praia por empréstimo do Valencia, onde foi revelado, também tem passagem pelo Real Oviedo-ESP.