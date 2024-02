Seleção Brasileira faz 2ª melhor campanha de sua história no Pré-Olímpico

A Seleção Brasileira sub-23 vem fazendo a segunda melhor campanha de sua história no Pré-Olímpico. Nas 13 edições do torneio realizadas até aqui, a Canarinho só havia conseguido vencer as três primeiras partidas em duas delas: em 1996 e 2020.

Agora, na edição de 2024, consegue repetir o feito: derrotou a Bolívia por 1 a 0 na estreia, venceu a Colômbia por 2 a 0 na segunda rodada, e bateu o Equador de virada, por 2 a 1, no terceiro compromisso sob o comando do técnico Ramon Menezes.

A melhor campanha de estreia do Brasil na competição foi em 2020, quando o Pré-Olímpico foi disputado em solo colombiano. Naquela edição, a equipe conquistou quatro triunfos consecutivos desde a primeira rodada.