Savinho é eleito o melhor jogador sub-23 do mês de janeiro no Campeonato Espanhol

O brasileiro Savinho foi eleito, nesta quarta-feira, o melhor jogador sub-23 do mês de janeiro no Campeonato Espanhol.

O ponta do Girona de 19 anos, nesse período, disputou quatro jogos, marcou um gol e deu duas assistências. Isso foi o suficiente para Savinho superar a concorrência de Nico Williams, Lamine Yamal, Diego López e Alberto Moleiro.

As grandes performances do brasileiro ajudaram o Girona a permanecer invicto em janeiro pelo Campeonato Espanhol. A equipe inclusive lidera a competição com 55 pontos, um a mais que o Real Madrid que ainda tem um jogo a menos.