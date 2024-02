São Paulo vende Talles Wander para clube da segunda divisão de Portugal

?????? ?????? ???? 2??0??2??7?? ??

O avançado apontou 23 golos nos sub-20 do São Paulo na temporada passada ??

Deixa uma mensagem à nossa nova contratação ?#AFSPaixão pic.twitter.com/y5Zsu55uKi

? AFS Vila das Aves (@afs_viladasaves) January 31, 2024

Revelado na base do São Paulo, em Cotia, o atacante teria pouco espaço no elenco principal do Tricolor. O clube, que detinha 100% dos direitos econômicos do atleta, manterá uma parte deste percentual visando uma venda futura. Os valores da negociação foram mantidos em sigilo.