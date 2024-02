Santos terá Otero titular e mudança na lateral contra o Água Santa; veja escalações

Giuliano é desfalque para Carille. O meia sofreu uma lesão muscular na panturrilha esquerda. O lateral esquerdo Jorge segue de fora, se recuperando de contusão.

Do outro lado, o Água Santa com vários rostos conhecidos pelo torcedor santista. Após defenderem o Alvinegro em 2023, Gabriel Inocêncio, Luan Dias e Bruno Mezenga estão de volta ao Netuno.

O técnico Bruno Pivetti escalou os mandantes com: Ygor Vinhas; Inocêncio, Alex Silva, Walber e Roger Carvalho; Cristiano, Rafael Oller, Igor Henrique e Luan Dias; Bruno Xavier e Bruno Mezenga.

A bola rola no gramado do Estádio 1º de Maio, em São Bernardo, a partir das 21h35 (de Brasília).

O Santos está na liderança do grupo A, com seis pontos. O Água Santa está em terceiro da chave B, com quatro.