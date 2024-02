Samuel Eto'o é investigado por corrupção e manipulação de resultados

Eto'o já havia sido acusado de outros crimes no passado. Em 2022, foi condenado a 22 meses de pena suspensa devido a fraude de direitos de imagem, quando ainda era jogador no futebol espanhol. O ex-atacante ainda teve que arcar com uma multa de 1,64 milhões de euros (equivalente a aproximadamente R$ 8,8 milhões na cotação atual).

Após isso, foi novamente julgado em 2023, por conta de envolvimento com a casa de apostas 1XBet. Na ocasião, Eto'o se tornou embaixador do site, o que é considerado ilegal pela FIFA, já que o camaronês presidia a federação de futebol de seu país. Por isso, o ex-atacante é considerado funcionário da entidade máxima do futebol mundial.