Revelado na base do Corinthians, Rodrigo Varanda se despede do clube

O atacante Rodrigo Varanda, revelado nas categorias de base do Corinthians, se despediu do clube de forma oficial na noite desta quarta-feira (31). O contrato do atleta de 20 anos com o Timão se encerrou hoje, e não foi estendido.

O jogador foi emprestado ao América-MG no começo de 2023, e agora ficará em definitivo no Coelho.

"Hoje se encerra meu vínculo com o Corinthians. Gostaria de agradecer imensamente a este clube gigante por abrir as portas para mim e me dar a oportunidade de vestir essa camisa pesada. Sigo meu caminho feliz e realizado no América, outro gigante que me recebeu de braços abertos e com grande carinho da torcida. Vamos em busca dos objetivos! Obrigado a todos!", escreveu Varanda em seu Instagram.