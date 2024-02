Retrospecto recente ruim do Corinthians em clássicos vira ponto de alerta

Os maus resultados em jogos grandes ajudam a pressionar ainda mais o clube, que não conquista um título desde 2019. Apesar da equipe passar por uma reformulação com a nova gestão chefiada por Augusto Melo, a cobrança das arquibancadas aos poucos vai se intensificando.

Classificação e jogos Paulista

O Corinthians encara o Palmeiras no dia 18 de fevereiro, com mando do Alviverde. Antes disso, o Timão enfrenta o Santos, também fora de casa, no dia 7.

Com a derrota para o São Paulo, o Corinthians segue na terceira colocação do grupo C do Campeonato Paulista, com três pontos conquistados. Na próxima rodada do Estadual, o Timão recebe o Grêmio Novorizontino no sábado (4), às 11 horas (de Brasília).