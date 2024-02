Rebeca Andrade relembra gesto de Simone Biles no Mundial de Ginástica: "Vi como algo genuíno"

Por fim, em 2023, Rebeca colocou seu nome na história da ginástica brasileira novamente. A atleta conquistou cinco medalhas no Mundial de Antuérpia - uma delas foi um ouro no salto, superando, inclusive, Simone Biles. A ginasta ainda fechou o ano com mais quatro conquistas nos Jogos Pan-Americanos de Santiago, no Chile, sendo dois ouros.