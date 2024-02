Rafinha valoriza vitória sobre o Corinthians, mas minimiza tabu: "É mais para o torcedor"

Rafinha deixou a Neo Química Arena contente, é claro, pela vitória por 2 a 1 sobre o Corinthians, pelo Campeonato Paulista, mas procurou não dar tanta importância para a quebra do tabu no estádio do rival, embora a torcida do São Paulo tenha comemorado, e muito, o feito.

"Vou ser bem sincero. Feliz por estar voltando a jogar após quase dois meses. Isso pode acontecer. Se não fosse a gente, uma hora ou outra o São Paulo ia ganhar aqui. A gente fica feliz, porque o torcedor queria quebrar esse tabu. Mas, o que adianta? São mais três pontos no Campeonato Paulista. Isso é mais para o torcedor", disse Rafinha.

Nos últimos anos o São Paulo se acostumou a chegar em Itaquera com o favoritismo ao seu favor. Vivendo um momento melhor que o Corinthians, o Tricolor até dominou o rival em alguns dos últimos clássicos, mas sempre "bateu na trave". Desta vez, entretanto, foi diferente.