Promessa da base do São Paulo, Maioli é vendido para time do Chipre

? APOEL FC (@apoelfcofficial) January 31, 2024

Maioli chegou ao Tricolor em 2015, ainda no sub-13, e vinha escalando as categorias. O garoto chegou a ser chamado para completar os treinamentos da equipe no CT da Barra Funda e competiu em duas edições da Copinha: em 2022 e 2023.

O atacante de 21 anos "estourou" a idade e não podia mais atuar pela base. Com pouco espaço no elenco profissional, o clube decidiu vendê-lo para o exterior. Os valores do negócio foram mantidos em sigilo.

O Apoel, atualmente, ocupa o primeiro lugar do Campeonato Cipriota. O time possui 15 vitórias, três empates e três derrotas em 21 partidas na liga local.