STJD pune Santos com seis jogos de portões fechados e multa de R$ 100 mil

O STJD puniu o Santos com seis partidas com portões fechados e multa de R$ 100 mil, em julgamento que ocorreu nesta quarta-feira. O motivo se dá à situação ocorrida na última rodada do Campeonato Brasileiro de 2023, no jogo entre Santos e Fortaleza. A sessão, que foi realizada por videoconferência, com início às 10h (de Brasília), contou com a presença do presidente do Santos Marcelo Teixeira.

A punição passará a entrar em vigor apenas no início da campanha da equipe na Série B. Portanto, os jogos na Vila Belmiro válidos pelo Campeonato Paulista continuarão recebendo a torcida do Santos.

O Santos foi julgado no artigo 213 do CBJD (Código Brasileiro de Justiça Desportiva). Luís Felipe Procópio, presidente da terceira comissão do STJD, liderou o julgamento, que também contou com a presença dos auditores Dr. Rafael Bozzano, Dr. Bruno Tavares, Dr. Alexandre Beck, Dr. Rodrigo Raposo e Dr. Cláudio Diniz.