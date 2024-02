Polícia investiga morte de jovem que estava com jogador da base do Corinthians

"Fomos acionados no pelotão noturno para verificar uma chamada no PS Tatuapé, que se tratava de uma menina de 19 anos que teve quatro paradas respiratórias seguidas, sendo uma no local, uma na viatura do Samu e duas no Pronto Socorro do Tatuapé, indo a óbito. Ela tinha um forte sangramento na região íntima", comentou o 1º tenente da PM, Lucas Sarri, em entrevista à TV Globo.

A Polícia já pegou o depoimento do jogador. O caso está entregue ao 30º Distrito Policial do Tatuapé. O Corinthians informa que aguarda as investigações e está aberto a colaborar com as autoridades no que for necessário.