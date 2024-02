Pedro Raul desembarca em São Paulo para assinar com o Corinthians

O atacante Pedro Raul desembarcou em São Paulo, no aeroporto de Guarulhos, na madrugada desta quarta-feira para assinar contrato com o Corinthians. Em vídeo divulgado pelo Meu Timão, o jogador se mostrou ansioso com a oportunidade de defender o clube paulista.

"Expectativa gigante, estou muito feliz. Espero resolver logo as coisas para poder vestir a camisa", disse.

Pedro Raul também comentou sobre o possível duelo pela posição de titular com Yuri Alberto, que não vive o melhor momento no ataque do Corinthians.