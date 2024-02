Paris Saint-Germain empresta Noha Lemina ao Woverhampton

O atacante Noha Lemina, de 18 anos, foi emprestado ao Wolverhampton. O atacante nascido no Gabão, que pertence ao Paris Saint-Germain estava no Sampdoria, da Itália, assinou com o clube inglês até o final da temporada europeia atual, com possibilidade de compra.

No futebol inglês, Noah Lemina jogará ao lado do seu irmão, Mario Lemina, que atua pelos Wolves desde 2022. O atacante chegou ao PSG com apenas 9 anos e atuou nas categorias de base do clube francês até ser emprestado ao Sampdoria.

"Noha é um extremo emocionante, rápido e direto. Ele tem boa capacidade técnica e teve uma ótima formação futebolística no PSG. É uma oportunidade para ele nos conhecer e podermos avaliá-lo. Ele melhorará com Gary (O'Neil, técnico dos Wolves) como todos os nossos jogadores, e Gary e sua equipe terão uma oportunidade real de desenvolvê-lo, o que nos dará uma ideia do que faremos daqui para frente", projetou Matt Hobbs, diretor do Wolverhampton.