Painel debate regras, arbitragem e controle antidoping em corridas de rua; veja detalhes

Este ano, o evento realizado no Pequeno Mundo - no mesmo condomínio e vizinho do Centro Nacional Loterias Caixa de Desenvolvimento do Atletismo - em Bragança Paulista (SP), é uma parceria da Associação Brasileira de Organizadores de Corrida de Rua e Esportes Outdoor com a Confederação Brasileira de Atletismo.

"O atleta, profissional e amador, está ali para movimentar o seu negócio e o esporte. Quem a gente precisa proteger? O atleta e o ambiente esportivo. O programa #jogolimpo que pode fazer parte de qualquer evento ou federação traz informação de qualidade", disse Adriana Taboza.

O debate foi realizado nesta quarta-feira em Bragança Paulista

A presidente acrescentou que a ABCD vem trabalhando com educação. "Se você está sempre combatendo só com a fiscalização o processo educacional não está sendo feito. Educar para não punir é a orientação atual da Agência Mundial".

A CBAt atua com agentes da ABCD no controle antidoping e na educação em todos os Campeonatos Brasileiros, de todas as categorias. "Fomos um dos maiores parceiros da ABCD", frisou Wlamir Motta Campos, presidente do Conselho de Administração da CBAt.

Claudia Schneck ressaltou que arbitragem e delegado da CBAt presentes às corridas de rua são fundamentais até mesmo para proteção dos organizadores. "Quando tem permit, quando tem arbitragem vinculada a gente protege o organizador porque estamos fazendo cumprir as regras".