Mário Bittencourt sonha com Thiago Silva no Fluminense

O Fluminense se movimentou no mercado nesta janela de transferências e trouxe nomes importantes, como Renato Augusto, Terans e Douglas Costa. O mandatário tricolor afirmou que mais reforços podem chegar ao clube.

"Creio que a gente ainda vá fazer mais uma ou duas contratações no início da temporada ou no meio do ano. Futebol é um baralho que mexe muito rápido. Pode ser que tenha alguma saída de atleta. Estamos procurando trabalhar com um pouco mais de preocupação e ter um elenco de reposição", declarou.