Marcelinho Carioca critica elenco do Corinthians e questiona Mano Menezes

Ídolo histórico do Corinthians, Marcelinho Carioca ficou indignado com a derrota para o São Paulo e a quebra do tabu na Neo Química Arena na noite desta terça-feira. O ex-camisa 7 destacou que a situação atual do Timão é extremamente preocupante, pois, em sua visão, a qualidade do elenco é questionável e a atuação do técnico Mano Menezes merece críticas.

"Deu para perceber um time sem padrão tático, como no ano passado, sem a qualidade técnica refinada do tamanho que é o Corinthians. O torcedor corintiano vai para o estádio, torcendo e vibrando, acreditando em algo melhor, mas o que se vê são vários jogadores que não podem vestir a camisa do grandioso Corinthians", disse, em vídeo publicado nas redes sociais.