Mano Menezes possui números preocupantes em terceira passagem pelo Corinthians; confira

Minutos antes de a bola rolar no clássico contra o São Paulo, na última terça-feira, Mano foi timidamente vaiado por corintianos ao ser anunciado no telão da Arena. Além das más atuações de sua equipe, o comandante vem sendo cobrado por uma suposta exposição aos jogadores, como nos episódios envolvendo Raniele e Yuri Alberto, neste começo de Campeonato Paulista.

Mano foi contratado por Duilio Monteiro Alves e assinou contrato com o Corinthians até final de 2025. Apesar da pressão estar se intensificando, ele deve seguir na equipe pelo menos até o duelo contra o Grêmio Novorizontino, no próximo domingo (4).

Com a derrota para o São Paulo, o Corinthians segue na terceira colocação do grupo C do Estadual, com três pontos conquistados.