Lucas Evangelista projeta duelo do Bragantino contra o Palmeiras: "Sabemos da grandeza"

O Bragantino enfrentará nesta quarta-feira o Palmeiras pela quarta rodada do Campeonato Paulista, no Nabi Abi Chedid. Mesmo com a equipe ainda sem vitórias como mandante no Estadual, o volante Lucas Evangelista projetou o confronto e afirmou que o elenco está tranquilo.

O Bragantino chegará para o confronto contra o Verdão vindo de um empate em 1 a 1 contra o Botafogo-SP, em Bragança Paulista. O Palmeiras, por outro lado, venceu seus dois últimos confrontos no Paulistão, um deles no clássico contra o Santos, no último domingo.

"A gente sabe da grandeza e da força do Palmeiras. Temos que aumentar nosso nível de concentração e se aplicar cada vez mais. Por mais que a gente não tenha conquistado ainda uma vitória (em casa), temos que ter paciência. Sabemos que as coisas vão encaixar. Estamos bem tranquilos. Temos que ter resiliência e continuar trabalhando porque as coisas vão vir", projetou Lucas Evangelista.