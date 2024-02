Luan fala sobre "grande teste" contra o Bragantino e comenta momento do Palmeiras na temporada

"Início de ano é sempre complicado. Algumas equipes voltam antes e começam a treinar a partir de outubro e novembro, então fisicamente elas acabam estando acima de nós que voltamos em janeiro por conta do calendário. Mas é um momento de se superar, de recarregar as pilhas como o professor fala e, graças a Deus, temos conseguido bons resultados. Isso importa muito para nós porque representar essa camisa tem sempre a cobrança de ganhar e a gente conseguiu iniciar o ano bem, com um empate e duas vitórias. É continuar neste caminho e melhorar nossas partes física e técnica", avaliou.

Por fim, o zagueiro analisou o esquema com três zagueiros que vem sendo utilizado com frequência pelo técnico Abel Ferreira. Neste Paulista, Luan disputou dois dos três jogos, sendo ambos como titular.

"Hoje, mais do que nunca, o futebol pede que o jogo seja construído desde lá trás. Esse esquema com três zagueiros dá essa liberdade para nós progredirmos com a bola e acharmos os nossos companheiros entre as linhas. É uma característica que sempre tive desde novo, então, sempre que posso, tento arriscar com responsabilidade. Fico feliz de estar ajudando e espero continuar crescendo e evoluindo junto com a equipe", analisou Luan.

Red Bull Bragantino x Palmeiras se enfrentam a partir das 19h30, no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP).