Libra e Liga Forte se reúnem na FPF e discutem possível união em venda dos direitos de TV do Brasileirão

Após um período de afastamento entre os blocos comerciais, as partes voltaram a conversar por entenderem que um negócio em conjunto renderá mais dinheiro para os clubes envolvidos. Todos concordam sobre isso. A discordância é sobre a fórmula para divisão desta quantia.

O diálogo foi voltado à venda dos direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro a partir de 2025. O ano de 2024 é o último do atual contrato dos direitos de TV da competição.

Este é um passo importante para a criação de uma liga única de futebol no Brasil. Atualmente, a Libra conta com 19 clubes afiliados, enquanto a Liga Forte União soma 26 representantes (veja no fim da matéria).

A ideia da Liga Forte é dividir as cotas televisivas da seguinte forma: 45% de forma igualitária, 30% por performance e 25% por audiência. Por meio dos investidores Life Capital Partners (LCP) e o fundo General Atlantic, além da XP, a LFF captou R$ 2,6 bilhões por 20% dos direitos comerciais de uma futura liga pelos próximos 50 anos.