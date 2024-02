Irã vence Síria nos pênaltis e se classifica para as quartas de final da Copa da Ásia

Nesta quarta-feira, a seleção do Irã venceu a Síria nos pênaltis (5 a 3) após empatar por 1 a 1, no Estádio Abdullah bin Khalifa, em Doha, no Catar, em jogo válido pelas oitavas de final da Copa da Ásia.

O Irã chega às quartas de final da Copa da Ásia e irá enfrentar o Japão, que venceu o Bahrein nas oitavas por 3 a 1. Já a seleção da Síria está eliminada do torneio.

As partidas da próxima fase do campeonato serão disputadas nesta sexta-feira e no sábado, as semifinais serão nos dias 6 e 7 de fevereiro e a final está agendada para o dia 10.